En Dënschdeg de Moie war de laangjäregen LSAP-Deputéierten a Minister eisen Invité vun der Redaktioun.

"Ech gesi gutt Chancen" datt d'Paulette Lenert nächst Premierministesch vu Lëtzebuerg gëtt - dat sot de Romain Schneider en Dënschdeg de Moien hei op der Antenn. D'Gesondheetsministesch wier den Ament e gutt Zuchpäerd fir d'LSAP, mat enger gudder Ekipp hannendrun, an hie géing hoffen, datt d'Sozialiste bei den nächste Walen dorobber opbaue kënnen. De beléiften Nordpolitiker, deen am leschte Politmonitor selwer op déi 4. Plaz koum, hält am Januar als Sozial- a Landwirtschaftsminister op a geet an d'Pensioun.

Viru senger Demissioun aus der aktiver Politik war et dem Romain Schneider nach wichteg, de strategesche Plang fir d'Landwirtschaft fäerdeg ze stellen. Dëse sollt eigentlech bis dëse Freideg op Bréissel geschéckt ginn, dat am Kader vun der gemeinsamer Agrarpolitik vun der EU. Dat wäert awer net méi klappen, esou de Landwirtschaftsminister. Et wieren am leschte Moment nach vill an och extensiv Avisen erakomm. Esou hätt dann och den nächste Minister nach Zäit fir eng Kéier driwwer ze kucken. Dat ass den aktuellen Dikrecher Buergermeeschter Claude Haagen.

Wat eng rezent Kontrovers ugeet, sot den nach-Minister, d'Regierung hätt Plainte géint 3 Ëmweltorganisatiounen, déi de Logo vum Landwirtschaftsministère fir e kritesche Communiqué benotzt hunn, well dëse Logo geschützt wier. Et hätt een direkt wëlle reagéieren, well ee géing fäerten, dass soss anerer dat och géinge maachen an op dee Wee Falschinformatiounen an d'Welt géinge setzen. De Reproche, den Ëmweltorganisatioune wier net nogelauschtert ginn, wollt de Romain Schneider net gëlle loossen.

Invité vun der Redaktioun: Romain Schneider

