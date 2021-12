E Mëttwoch de Moien ass de Wëssenschaftsjournalist eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat wësse mir bis ewell iwwert de Long-Covid? Firwat si Booster-Impfungen esou wichteg a wéi vill wäerte mer där kréien? Wat schützt besser virum Covid: eng Impfung oder wann een d'Krankheet schonn hat?

Dëst sinn alles Froen op déi d'Wëssenschaftsjournalisten op science.lu äntweren. Een dovunner ass de Jean-Paul Bertemes. Hien ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir stellen dem Wëssenschaftler Froen iwwert déi nei Variant Omikron, iwwer d'Recherche ronderëm de Coronavirus, d'Evaluatioun vun der aktueller Well a wéi eng Prognosen hie ka maache fir den Ufank vum nächste Joer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.