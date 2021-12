En Donneschdeg de Moien ass de Porte-parole vun der Asti eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Pandemie huet e groussen Impakt op déi tëschemënschlech Relatiounen an dofir brauch et eng proaktiv Politik vum Zesummeliewen. Dat fuerdert d'Auslännerassociatioun Asti. Wéi kann een den „Vivre-ensemble" nees méi encouragéieren? Wei schwéier ass d'Integratioun den Ament an Zäite vu Ssocial distancing a Masken? A wéi ass d'Situatioun den Ament fir d'Flüchtlingen, déi am Grand-Duché ukommen?

Dat froen mer en Donneschdeg de Moien de Sérgio Ferreira. De Porte-parole vun der Asti ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

