E Mëttwoch de Moien ass den Dr. Pit Buchler vum Collège médical eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi gesäit de Collège médical den Appellsprozess vum Dr. Benoît Ochs? Firwat dréit een den Avis vum Expertegrupp net mat a plädéiert fir eng generell Impfflicht? Wéi gëtt d'Evolutioun vun der Pandemie kommentéiert a wat sinn d'Perspektiven?

Mir maachen e Mëttwoch de Moien de Point mam Collège médical. De President Dr. Pit Buchler ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

