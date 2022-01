En Dënschdeg de Moie war den Direkter vun der Chambre des salariés eisen Invité vun der Redaktioun.

Et geet de Salariéen, wéi all de Leit dobaussen. Et ass eng penibel Situatioun, déi staark op d’Moral dréckt, dat weist sech och op der Aarbecht. De Chômage partiel wier engersäits wichteg, ass anerwäerts awer och e finanzielle Wäertverloscht fir vill Leit. Dat sot de Sylvain Hoffmann als eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Direkter vun der Chambre des salariés mengt och, dass de System vum Homeoffice, een oder zwee Deeg d’Woch duerchaus Sënn géif maachen, soulaang wéi mer an der Pandemie wieren.

Den obligatoresche CovidCheck op der Schaff, deen de 15. Januar kënnt, gesäit een op Gewerkschaftssäit nach ëmmer skeptesch. Et riskéiert virun allem um Ufank nach ëmmer zu e bëssen chaoteschen Zoustänn ze kommen, bis dat Ganzt sech agependelt huet.

Wann et medezinesch gerechtfäerdegt ass, wier et iwwerdeems fir de Sylvain Hoffmann eng gutt Saach, wann d’Isolatiounszäit no enger Infektioun verkierzt kéint ginn.

Invité vun der Redaktioun: Sylvain Hoffmann

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.