E Mëttwoch de Moien ass de CEO vu Luxembourg for Finance eisen Invité vun der Redaktioun.

Ee Joer Brexit – wéi eng Auswierkungen huet dat op d'Finanzplaz Lëtzebuerg? Dat froe mer den Nicolas Mackel. De CEO vu Luxembourg for Finance ass e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun.

Corona, den Teletravail a wéi d'Finanzplaz sech soll weider entwéckelen, si weider Sujeten.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.