Et ass scho fir eis schwéier den Iwwerbléck ze behalen, dann ass et fir den einfache Bierger nach méi schwéier. Dat sot d'CSV-Fraktiounspresident Martine Hansen e Freideg de Mueren am RTL-Interview zu den neien Ännerungen am Covid-Gesetz.

Datt esou Adaptatiounen ëmmer nees néideg ginn, wier op de Pilotage a Vue vun der Regierung zeréck ze féieren. Et wier ni mëttel a laangfristeg geplangt ginn. Et géif een der Saach ëmmer hannendru lafen.

Wat Verkierzung vun der Isolatiounszäit ugeet: Dat wier ekonomesch ze verstoen. Wëssenschaftlech wier et awer net begrënnt ginn.

Elo géif d'Regierung och d'Schnelltester nees zeréck entdecken, déi virdru verdäiwelt gi wieren. Ma et wieren awer och méi Gratis-Schnelltester néideg, esou d'Martine Hansen vun der CSV, déi kloer fir eng generell Impfflicht ass.

D'Impfung wier déi eenzeg Léisung fir zeréck bei e normaalt Liewen. Dës Impfflicht misst och zäitlech begrenzt sinn an d'Leit sollen de Choix vum Vaccin hunn.

