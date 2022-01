En Donneschdeg de Moien ass de Generalsekretär vun der CGFP eisen Invité vun der Redaktioun.

Den obligatoresche 3G-CovidCheck op der Aarbecht trëtt dëse Samschdeg a Kraaft an d'nächst Woch debattéiert d'Chamber iwwert eng eventuell Impfflicht. Wat ass d'Positioun vun der Staatsbeamtegewerkschaft zu dëse grousse politeschen Dossieren?

De Generalsekretär vun der CGFP, de Steve Heiliger, seet eis dat. Hien ass um 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

