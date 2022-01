E Méindeg de Moien ass d'ADR-Politikerin eis Invitée vun der Redaktioun.

D'ADR-Deputéiert Fernand Kartheiser a Fred Keup hu Plainte géint de Chefredakter vum Tageblatt gemaach. Den Dhiraj Shabarwal hat virun enger Woch bei eis op RTL déi zwee ADR-Deputéiert ënnert anerem virgeworf, Leit bewosst géint d'Press opzestëppelen an huet se als "nidderträchteg Drecksäck" bezeechent. Fir doriwwer ze schwätzen, ass d'ADR-Politikerin Sylvie Mischel eis Invitée vun der Redaktioun. Den Interview mam Sylvie Mischel ass um 10 op 8.

