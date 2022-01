En Dënschdeg ass d'Delphine Dethier vum Cell eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Regierung huet jo en neie Klima-Biergerrot an d’Liewe geruff, dee soll Léisungen an Alternative proposéieren a soen, wéi wäit ee bereet wier, am Klimaschutz ze goen.

De Center for ecological learning, de Cell, huet am Numm vun enger Rei Ëmweltassociatiounen déi Initiative deels begréisst, mee och hannerfrot. Zum Beispill, ob de Klima-Biergerrot tatsächlech e politesche Richtungswiessel duerstellt oder réng Waltaktik ass.

Fir z’erklären firwat, ass d’Delphine Dethier vum Cell eis Invitée vun der Redaktioun.

Den Interview ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

