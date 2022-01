En Donneschdeg de Moie war de President vun der ALJP eisen Invité vun der Redaktioun.

An der Chamber ass en Donneschdeg de Mëtteg eng Aktualitéitsstonn iwwer d'Pressefräiheet an der Corona-Pandemie, an dat net vu Muttwëll wéi et schéngt. Menacen, Beleidegungen an Intimidatioune vis-à-vis vun der Press hätte nämlech wärend der Pandemie zougeholl. An dat géif ganz wäit goen, souguer bis hin zu Mordmenacen. Dat sot de Roger Infalt, President vun der Journalisten-Associatioun ALJP, hien war eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Hemmschwell wier méi niddreg ginn. D'Leit géifen hir Roserei net méi kontrolléieren. Opgestëppelt duerch Fake News an Conspiratiounstheorië wéisste vill Bierger och net méi, wat stëmmt a wat net.

Och d'Aarbecht vun de Journaliste géif duerch Fake News an alternativ Fakten effektiv méi schwéier ginn. Den ALJP-President ass dowéinst och kloer fir e Gesetz géint Fake News, well dës géifen och ëmmer méi geféierlech ginn. Fréier goufen einfach Circulairen a Bréifkëschte gehäit, hautdesdaags kéint ee mat de soziale Medien awer vill méi Leit erreechen, déi dat dann och fir boer Mënz géifen huelen.

De Roger Infalt gesäit och de Rôle vum ADR problematesch. Se géingen hei am Land ëmmer nees de Medien de Stempel vun der "Lügenpresse" ginn an domadder géing och dobausse bei de Leit d'Vertrauen an d‘Press beschiedegt ginn. D'Politik misst do de Problem bei der Wuerzel packen an net ronderëm schwadronéieren.

Allgemeng ass et eng schwiereg Zäit fir d'Medien, mee Lëtzebuerg schneit och am Verglach mat anere Länner schlecht of, wat d'Pressefräiheet ugeet. Am Rapport vu Reporter ouni Grenze kënnt de Grand-Duché zejoert op déi 20. Plaz a verléiert par Rapport zu 2019 dräi Plazen an zu 2014 16 Plazen. Haaptgrond dofir wier, an den Ae vum President vun der Journalistenassociatioun, dass Lëtzebuerg nieft Malta, dat eenzegt EU-Land wier ouni ee sougenannt Informatiounszougang-Recht fir Journaliste respektiv eng "Auskunftsflicht" fir Journalisten. D'ALJP géing dat mëttlerweil zanter 12 Joer fuerderen. Besonnesch an der Pandemie wier et wichteg dass d'Journalisten un d'Informatioune komme kënnen an net un enger Mauer vun de Kommunikatiouns-Departementer an de Ministèrë scheiteren. Déi Mauere wieren och ëmmer méi héich ginn an do hätten d'Journalisten den Ament guer keen Instrument fir dat ze maachen. Dofir bräicht et esou ee Gesetz, erkläert de Roger Infalt.

