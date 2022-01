En Dënschdeg de Moie war de President vun der Jeeërfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

De Wollef wäert sech net laang bei eis ophalen. D'Bëscher sinn ze enk, d'Land ze dicht besidelt an d'Stroossennetz ze enk. Dat sot de President vun der Jeeërfederatioun Jo Studer en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. D'Baueren wiere souwisou méi concernéiert vum Wollef wéi d'Jeeër.

Datt de Wollef als scheit Déier fir de Mënsch ganz ongeféierlech ass, wollt de Jeeër net ganz stoe loossen. Am Ausland hätt et Fäll ginn, wou Mënsche vu Wëllef bedrängt gi wieren. Hënn, mat deenen een an de Bësch geet, wären e Rival vum Wollef. Och Kanner am Bësch, déi engem Ruddel géifen iwwert de Wee lafen, gesäit de President vun de Jeeër méi skeptesch wéi munch Experten.

De President vun der Jeeërfederatioun huet och op en Neits kritiséiert, datt de Fuuss net däerf geschoss ginn. Dat wier awer wichteg. Eleng fir de Schutz vun der Biodiverstitéit. Iwwert déi kéint een net just schwätzen. Vill «Bodenbrüter», also Vigel, déi hir Näschter um Buedem hunn, géifen op der rouder Lëscht stoen. Déi kéint ee mat enger zäitlech limitéierter Juegd vun zum Beispill zwee Méint besser schützen.

Datt de Fuuss ze no un Haiser kënnt, wär net verwonnerlech. D’Leit géifen, well se Kazen oder Hënn virun der Dier fidderen, och dacks de Fuuss mat fidderen.

D'Klappjuegden hei am Land daueren nach bis Enn des Mounts. Warscheinlech wär och dëst Joer net genuch geschoss ginn, esou de Jo Studer. Duerch de Verbuet vun der Klappjuegd zejoert wier et schwéier ze soen, ob ee genuch geschoss kritt, fir de Bestand ze reguléieren. De Klimawandel – zum Beispill datt et kee richtege Wanter méi gëtt - géif och derfir suergen, datt d’Wëldpopulatioune wuessen. Et gi jo Ofschoss-Pläng, dat si minimal Ofschoss-Zuelen, déi virgeschriwwe sinn, fir d’Bestänn ze reguléieren. Mat der Methodik ass een net averstanen. Déi Pläng ginn et fir all 3 Joer an déi géifen ze vill erop gesat ginn.

De Jo Studer ass zanter dem Hierscht President vun der Jeeërfederatioun, virdrun huet en den Interim gemaach. Ënnert sengem Virgänger ass gären, och ëffentlech, gestridde ginn.

D’Zesummenaarbecht mat der Ëmweltministesch wär gutt. Et hätt ee gemeinsam Interessen. Just op verschiddene Plaze géife verschidde Leit net ëmmer dee selwechte Wee matgoen, esou de Jo Studer.

Invité vun der Redaktioun: Jo Studer

