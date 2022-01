En Donneschdeg de Moien ass d'Kanner- a Jugendpsychiaterin eis Invitée vun der Redaktioun.

Wat mécht d’Pandemie mat Kanner a Jonker? Dat froe mir eis Invitée d’Dr. Salima Aarab, Kanner- a Jugendpsychiaterin an den Hôpitaux Robert Schuman.

Mat hier beschwätze mir och, wat néideg ass, fir eng gutt Prise en Charge vun der mentaler Gesondheet a wéi et ëm d’Penurie vum Personal am Secteur steet.

Den Interview mat der Dr. Salima Aarab héiert Dir wéi gewinnt live géint 10 op 8 op eiser Antenn.

Invité vun der Redaktioun: Salima Aarab

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.