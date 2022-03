E Méindeg de Moien ass den Direkter vun der Handelskonfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Präisser un der Pompel sinn no enger Explosioun no uewen d’lescht Woch nees erofgaangen, trotzdeem muss ee mëttelfristeg mat enger héijer Inflatioun rechnen.

Wéi schléit sech d’Präisdeierecht op d’Betriber am Handel aus? Dat froe mer den Direkter vun der Handelskonfederatioun, d’CLC, den Tom Baumert e Méindeg de Moien hei op RTL.

Den Invité vun der Redaktioun froe mir och wat d’Fuerderunge vun der CLC un d’Politik sinn, fir de Betriber ënnert d’Äerm ze gräifen. Den Interview mam Tom Baumert ass live, ëm 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.