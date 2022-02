E Freideg de Moien ass den Horesca-Generalsekretär eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Spärstonn vun 23 Auer an de Caféen a Restauranten kéint geschwënn opgehuewe ginn, doriwwer schwätze mer de Freideg de Moie mam Horesca-Generalsekretär François Koepp.

Wéi gutt oder schwéier leeft et aktuell an de Restauranten? Wéi kucke se op déi nächst Méint? De François Koepp ass live am Interview géint 10 op 8.

