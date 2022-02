E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Regierung geet gär op de Wee vu méi labbere Covid-Restriktiounen. D’Chamber muss iwwert d’Proposen nach viraussiichtlech e Freideg ofstëmmen. Gëtt et mat engem méi generaliséierte 3G a méi labberen Isloatiouns- e Quarantänreegelen nach iwwerhaapt en Ureiz, fir sech impfen ze loossen ?

Wat ass d’Strategie vun der Regierung, falls eng nei méi virulent Variant vum Covid opdaucht ? Huet se net den Zäitpunkt verpasst, fir eng Impfflicht ze décidéieren ?

Dat froe mir d’Paulette Lenert de Moien: D’Gesondheetsministesch ass de Moien Invitée vun der Redaktioun. Den Interview ass wéi gewinnt Live um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.