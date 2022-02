En Dënschdeg de Moien ass de Generaldirekter vun der Gesondheetsmutuelle CMCM eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Impfflicht an déi aktuell Corona- a Gesondheetspolitik sinn Themen den Dënschdeg de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun. De Generaldirekter vun der Gesondheetsmutuelle CMCM, de Fabio Secci, kënnt bei eis. D'CMCM mat 280.000 Memberen ass ee vun de groussen Acteuren am Lëtzebuerger Gesondheetswiesen. Den Interview ass wéi gewinnt live géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.