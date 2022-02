En Donneschdeg de Moien ass d'Coordinatrice vu Bee Secure beim SNJ eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi notze Kanner a Jonker Kommunikatiounsplattformen oder ganz allgemeng den Internet? Wou gesäit déi jonk Generatioun d'Gefore vun der virtueller Welt a wat denken d'Elteren?

Dat froe mer d'Debora Plein en Donneschdeg de Moien. Si ass d'Coordinatrice vun der Initiativ Bee Secure beim Service Nationale de la Jeunesse. D'Emissioun Invité vun der Redaktioun wéi gewinnt géint 10 op 8 live hei op der Antenn.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg