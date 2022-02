E Freideg de Moie war de Sekretär vun den Ententë vun den Offices sociaux eisen Invité vun der Redaktioun.

Bensinn, Brennes, Gas, Liewensmëttel oder d'Assurancen: villes ass an de leschte Woche méi deier ginn. Do, wou déi eng sech iergeren, geet et Stéit, déi net sou gutt do stinn, mat der aktueller Präisdeierecht séier un d'Liewegt. Wéi grouss ass déi sozial Nout zu Lëtzebuerg den Ament? Mat wéi enge Suergen a Problemer kommen d'Leit an d'Offices sociaux? A wéi misst d'Politik dogéint steieren? Mir schwätzen um 10 op 8 mam Sekretär vun den Ententë vun den Offices sociaux.

De Jean-Paul Reuter war eisen Invité vun der Redaktioun.

