En Donneschdeg de Moie war de President vun der Union Luxembourgeoise d’économie sociale et solidaire eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Beräich vun der sozialer a solidarescher Ekonomie wier den Impakt vun der Pandemie leider relativ grouss, well hei vill Leit géife schaffen, fir déi d‘Aarbecht dacks en Element ass, dat Stabilitéit an den Alldag bréngt, esou de President vun der ULESS, der Union Luxembourgeoise d’économie sociale et solidaire. De Raoul Schaaf war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Zu Lëtzebuerg wiere ronn 20.000 Leit am Beräich vun der Economie sociale et solidaire aktiv. Dëst wieren am Prinzip Entreprisen oder Associatiounen, déi hire Profit notzen, fir zum Beispill am soziale Beräich eng Plus-Value ze schafen. Dozou gehéieren ënnert anerem Entreprisë wéi d‘Arcus oder d‘Aphem oder antëscht och eng ganz Rei Centres d‘initiative op kommunalem a regionalem Niveau.

De Raoul Schaaf wiert sech dann och géint de Reprochen, dës Entreprisë wieren eng deloyal Konkurrenz fir klassesch Betriber. Schliisslech géif et hei kee Präis-Dumping an déi Firme wieren an der Reegel an Nischen aktiv, wou se hei am Land souwisou kaum Konkurrenz hunn.

