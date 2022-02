E Mëttwoch de Moien ass déi fréier CSV-Presidentin eis Invitée vun der Redaktioun.

Eng nei Partei wëll an Zukunft mat hei am Land Politik maachen. Et ass d’Partei vum fréieren CSV-President Frank Engel. Ass nach Plaz do fir eng nei Partei? Riskéiert dat net, d’Lëtzebuerger Parteielandschaft ze zersplécken? Wéi eng Auswierkungen huet d’Pandemie op déi nächst Walen? A wéi geet et der CSV? Dat froe mer déi fréier CSV-Presidentin a Politikerin Erna Hennicot-Schoepges.

Si ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Rendez-vous wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.