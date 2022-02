En Donneschdeg de Moien ass de fréiere Chef de Cabinet vum Premier eisen Invité vun der Redaktioun.

Virun e puer Méint huet de Paul Konsbruck den Job gewiesselt. De fréiere Chef de Cabinet vum Premier Xavier Bettel schafft elo als Chef vu LuxConnect.

Firwat de Wiessel an de Beräich vun den Daten? Wat ass genee d'Missioun vu LuxConnect? Sinn Datenzentere schlecht fir d'Ëmwelt?

Ënner anerem dat froe mer de Paul Konsbruck. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

