E Méindeg de Moien ass de Lëtzebuerger Wirtschaftsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Regierung ass dëse Méindeg am Sennenger Schlass beieneen. Engersäits fir e Regierungsrot, mee och fir en "Energiedësch".

Wéi schonn ugekënnegt, gi Mesurë presentéiert, fir den Impakt vun der Hausse vun den Energiepräisser op d’Stéit an d’Betriber ofzefiederen. Eng Hausse, déi duerch déi russesch Offensiv an der Ukrain nach verstäerkt gëtt.

D’héisch Inflatioun, mee och d’europäesch Sanktioune géint Moskau wäerten enorm Konsequenzen och fir d'Lëtzebuerger Ekonomie hunn a fir iwwert alles dat ze schwätzen, ass de Wirtschaftsminister Franz Fayot Invité vun der Redaktioun dëse Méindeg.

