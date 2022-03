En Dënschdeg de Moie war den Direkter vun der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

Historesch gesinn, wier de russesche Marché ëmmer interessant gewiescht fir Lëtzebuerg. Den Ament wieren eng 60 Betriber aus dem Grand-Duché a Russland aktiv an nach 10 op der Plaz present. Dat huet den Direkter vun der Chambre de Commerce, Carlo Thelen, am RTL-Interview en Dënschdeg de Muere confirméiert.

Dernieft wier Europa och dee gréissten Handelspartner vun Russland. Dowéinst wier déi ablécklech Situatioun schonn dramatesch. Duerch déi international Sanktiounen misst d'Cargolux zum Beispill Ëmweeër fléien, hier Ekippen anescht organiséieren. Och d'Finanztransaktiounen géife méi schwéier ginn.

Ma, wat sech den Ukrain-Konflikt méi zougespëtzt huet, wat sech d'Economie awer och scho preparéiert hätt. Den negativen Impakt wäert och manner makro-economesch, mä méi energie-technesch sinn, mengt den Direkter vun der Chambre de Commerce.

Duerch den Ukrain-Krich géifen d'Energiepräisser an domadder och d'Inflatioun weider klammen. Dat, plus d'Nowéie vun der Corona-Pandemie, wier speziell fir kleng- a mëttelgrousse Betriber schonn en décke Coup. Do hofft de Carlo Thelen op verschidde staatlech Mesuren, direkt Hëllefen oder och steierlecher Natur.

Zwou Index-Tranchen no beieneen, wéi se elo am Raum stinn, missten dogéint evitéiert ginn.

Invité vun der Redaktioun: Carlo Thelen

