En Donneschdeg de Moie war déi nei Co-Presidentin vun déi Gréng an der Stad eis Invitée vun der Redaktioun.

An 10 bis 20 Joer soll d'Stad klimaneutral sinn. Dat géif awer net heeschen, datt ee manner muss wuessen, esou déi Gréng Gemengeréitin Linda Gaasch am RTL-Interview um Donneschdeg de Mueren.

Dofir misst eppes beim Bauen, bei der Energie a bei der Biergerbedeelegung geschéien.Een Ziel wier Energie-Autonomie, zum Beispill duerch eng Solaranlag op all Dag, wou et méiglech ass.

Dernieft fuerderen déi Stater Gréng, datt genuch Plaz bleift fir Grénges a fir déi douce Mobilitéit. E bessere Vëlosreseau géif och den Automobilisten entgéintkommen. Wa méi Leit de Vëlo huelen, wiere manner Autoen op der Strooss, an dat géif manner Stau bedeiten. Den Duerchgangsverkéier misst awer aus de Quartieren eraus.

Wat d'Ukrain ugeet, do huet déi Gréng Gemengeconseiller ënnert anerem zouginn, datt et effektiv vläicht naiv war, datt ee jorelaang Geschäfter mam russesche Regime gemaach huet. Dës Erkenntnis géif de Leit am Krichsgebitt awer elo net vill bréngen. Wichteg wier dogéint d'Soldidaritéit an dowéinst géif sech d'Stad Lëtzebuerg och op eventuell Flüchtlingen aus der Ukrain preparéieren.

Invité vun der Redaktioun: Linda Gaasch

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.