De Generaldirekter vun der CSSF war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Och zu Lëtzebuerg solle Compte vu russeschen Oligarchen blockéiert ginn. Wéi vill wéisst hien net. Dat sot de Claude Marx am RTL-Interview um Freideg de Mueren. Hien ass Generaldirekter vun der CSFF, der Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur.

Russesch Banken, déi hei etabléiert sinn, wieren awer net vun de Sanktiounen betraff. D'Strofmesurë géifen der Finanzplaz och net vill schueden. Mat ronn 4 Milliarden Euro an engem Prozent vun de ganze Fongen-Aktivitéite wieren déi russeschen Avoiren hei am Land net allzegrouss.

D'CSSF mécht an den nächsten Deeg reegelméisseg Tester ob d'Banke sech un d'Sanktiounen halen, erkläert de Generaldirekter Marx.

Hei am Land musse sech och déi Banken, déi mat Kryptowärung schaffen un d'Strofmesuren halen. Cyberattacken op Finanzhaiser hätten et bis ewell nach keng ginn, ma et wier dat awer eng vun den akuutste Gefore fir de Secteur, esou de Claude Marx vun der CSSF.

