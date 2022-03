En Dënschdeg de Moie war d'Innen- a Chancëgläichheetsministesch eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng Liser-Etüd weist: Fraen hu méi ënnert de sozio-ekonomeschen Konsequenze vun der Corona-Pandemie gelidden, méi Kënnegungen oder méi dacks Deelzäitaarbecht zum Beispill.

D'Pandemie hätt och gewisen, wéi fragil d'Efforte sinn, déi fir d'Egalitéit tëscht Mann a Fra gemaach goufen. Dorausser misste Léieren gezu ginn, an zwar an der ganzer Gesellschaft. Dat sot d'Ministesch fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer, Taina Bofferding, en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview.

Zum Beispill missten déi haartnäckeg Stereotyppen bekämpft ginn. Dofir wier d'Aarbecht mat deenen Jonken, eng vun hiren Prioritéiten, sou d'Ministesch.

Ma, och an der Aarbechtswelt misst nach villes geschéien, fir datt een net muss de Choix tëscht Schaff a Famill maachen. Fraen, awer och Männer sollen d'Méiglechkeete kréien, béides ënnert een Hutt ze kréien, am Interessi vun enger anstänneger Pensioun a fir datt een net an eng Ofhängegkeet vu sengem Partner geréit. Mam Aarbechtsministère awer och mat anere Ressorten géif gekuckt ginn, dofir Méiglechkeeten ze schafen.

Invité vun der Redaktioun: Taina Bofferding

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.