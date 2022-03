En Méindeg de Moien ass déi nei Cor-Presidentin vun der CSV eis Invitée vun der Redaktioun.

D’CSV hat wéinst der Frëndeskrees-Affär e schwéiert Joer, mä wéi et op hirem Kongress e Samschdeg geheescht huet, géing elo en neit Kapitel opgeschloe ginn.

D’Partei, déi obwuel se am meeschte Sëtzer an der Chamber huet, net an der Regierungsverantwortung ass, wëll sech elo nees op d’Politik konzentréieren.

Fir eis ze soen wat dat genee bedeit ass déi nei Co-Presidentin vun der CSV, d’Elisabeth Margue Invitée vun der Redaktioun.

