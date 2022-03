En Dënschdeg de Moie war d'Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Et kann een net soen, datt Europa am Krich mat Russland ass, d'EU condamnéiert dee Krich awer. Et wier eng Attack géint europäesch Wäerter, Mënscherechter a Fräiheet. Dat sot d'Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg am RTL-Interview. D'Anne Calteux war en Dënschdeg de Mueren ons Invitée vun der Redaktioun.

Dowéinst hätt d'EU Sanktiounen decidéiert a séier reagéiert a staark Signaler gesat. Sanktiounen géifen alles dat viséieren, wat déi russesch Krichsmaschinerie géif finanzéieren. D'EU géif och ganz streng kontrolléieren, datt déi Strof-Mesurë korrekt ëmgesat ginn. Ma, och den Dialog misst weider goen. Et wier och en neien Ament vun der europäescher Unioun. Och de leschten Europa-Skeptiker, misst elo agesinn, wéi wichteg eng staark Europäesch zu Unioun ass.

