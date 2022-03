En Doneschdeg de Moien ass de Psychiater a Psychoanalyst Paul Rauchs eisen Invité vun der Redaktioun.

En Gesellschaft ouni Krich géif et net ginn, seet de Psychiater a Psychoanalyst Paul Rauchs am RTL-Interview. Fridde wier ëmmer just en Intervall tëscht zwee Kricher, dat géif eis d'Geschicht weisen.

Nom zweete Weltkrich hätt een awer an Europa geduecht, dat kéint eis net méi geschéien. Ma, Krich respektiv Konflikt, och a politescher Form, wier an der Natur vum Mënsch.

De Putin géif awer net mengen, dat déi aktuell Situatioun an der Ukrain kee Krich wier, a wann, dann héchstens e Biergerkrich, well hie mengt, hie wier an der Ukrain doheem. Propaganda wier och e ganzt wichtegt Mëttel, fir Leit un d'Waffen ze kréien.

Wat Sanktiounen ugeet, do fäert de Paul Rauchs, datt dës dat russesch Vollek méi treffe wäert wéi d'Oligarchen an datt et laang dauere wäert, bis se gräifen an domadder d'Russe mierken, datt si an engem Krich sinn, deen och hinne géif schueden.

Wann de Putin zur Gewalt gräift, dat wier dat en Ageständnes vun senger Impuissance. A wann de Rescht vun der Welt agräift an en drëtte Weltkrich géif ausbrécht, wier dat en Zeeche vun Impuissance vun der ganzer Mënschheet.

Op d'Fro, wéi ee mat mam Ukrain-Krich, der Pandemie an dem Klimawandel soll ëmgoen, sot de Psychiater Paul Rauchs, datt et wichteg wier, sech seng Angscht emol anzegestoen. Et soll ee sech awer och weider driwwer informéieren, et soll een hëllefen an eppes dogéint maachen an och wichteg wier, datt ee säin Humor soll behalen.

