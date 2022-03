E Freideg de Moien ass de Member vun der Covid19-Taskforce eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Corona-Mesurë goufe bal all virun enger Woch opgehuewen. Mä d’Infektiounszuele sinn héich a klammen.

Konnte mer eis déi Lockerunge wierklech erlaben? Kënnt elo eng "Durchseuchung"?

Wéi gesinn déi weider Prognosen aus? A brauche mer nach ëmmer eng Impfflicht?

Dat froe mer de Professer Paul Wilmes vun der Covid19-Taskforce. Hien ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.