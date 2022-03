E Méindeg de Moie war de Psycholog a President vun der Mënscherechtskommissioun eisen Invité vun der Redaktioun.

No zwee Joer Pandemie, wou vill gestridde gouf, wier déi grouss Solidaritéit elo mat Flüchtlingen aus der Ukrain ze begréissen an esouguer ganz bemierkenswäert. Dat sot de Gilbert Pregno de Méindeg de Moien. De Psycholog a President vun der Mënscherechtskommissioun war eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gëtt eng aner "Anteilnahme" mat Flüchtlingen aus der Ukrain, wéi zum Beispill mat de Syrer, erkläert den Invité. D'Biller vun der Ukrain wiere méi present, méi no un de Lëtzebuerger, méi grujeleg a géingen Angscht maachen. Donieft kéime virun allem Frae mat Kanner aus der Ukrain an net jonk Männer mat enger anerer Hautfaarf an enger anerer Relioun. Et wier gesot ginn, dass si kommen, fir ze profitéieren, wat net de Fall ass. D'Sympathie wier deemno eng aner, sou de Gilbert Pregno.

Keen Ënnerscheed maachen tëscht Flüchtlingen



Als Mënscherechtler hofft hien, datt deen Ënnerscheed net méi gemaach gëtt. D'Mëttelmier wier een eenzege Kierfecht, wou iwwer 20.000 Mënschen erdronk sinn. Déi Leit géingen hei ukommen an da wär et fir si een "Spiessrutenlauf" a si missten awer déi nämmlecht Méiglechkeete kréien, fir sech ze integréieren. Hie géing hoffen, dass d'Solidaritéit, déi elo gewise gëtt, och een Impakt op déi aner Flüchtlingsfro huet, sou den Invité. De Gilbert Pregno begréisst, dass déi ukrainesch Flüchtlinge mat der zäitlech limitéierter Protektioun (mat där een ënnert anerem direkt kann um europäesche Marché schaffe goen [n.d.l.r.]) een direkte Wee ugebuede kréien, mee a sengen Aen dierf keen Ënnerscheed gemaach ginn an et missten déi nämmlecht Spillreegele fir all Mënsch gëllen.

Dem Putin een Auswee bidden

Wat de russesche President ugeet, do sot de Psycholog Pregno, de Putin géif mam Réck widder der Mauer stoen an dat awer net matkréien. De Putin wier geféierlech a fir hie wieren dausenden Doudeger eng Statistik. Dofir misst een him eng Sortie aus dësem Krich bidden, ouni datt e säi Gesiicht ze vill verléiert, soss géif hien net ophalen an hien hätt e laangen Otem, sou eisen Invité.

