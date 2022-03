De Président-sortant vun der Assurancen-Associatioun war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

E ganz groussen Deel vun de Primmen, déi vu Lëtzebuerger Assureure geschriwwe ginn, ginn am Ausland geschriwwen. Rieds ass vun 42 Milliarden a 95 Prozent dovunner wéi gesot am Ausland. Dofir huet de Krich an der Ukrain den Ament och keen direkten Impakt op de Lëtzebuerger Assurancë-Secteur. Dat sot de Président-sortant vun der Assurance- a Réassurance Associatioun ACA. De Marc Lauer war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Een indirekten Effekt gëtt et awer. All Kéier wann eng Kris kënnt, da ginn d'Chiffres d'affaires erof, well alles méi lues dréint. Duerch eng grouss Onsécherheet bei de Leit, gëtt manner investéiert, manner kaaft, manner ënnerholl an deementspriechend gi manner Assurancen ofgeschloss, erkläert den Invité.



Assurancë wäerte laangfristeg an d'Luucht goen

Duerch déi héich Inflatioun schéngt et dem Marc Lauer evident, dass d’Assurancë-Präisser an den nächste Joren och wäerte klammen. D'Assurancë kréien do direkt 2x den Impakt ze spieren. Engersäits géingen d'Käschte vun de Salairen an d'Luucht goen duerch den Index an dat hätt een Effekt op d'Kompetitivitéit am Ausland. Anerersäits géingen d'Reparature vun den Autoen, vun den Haiser an d'Luucht goen an dat och méi d'Indextranche vun 2,5 Prozent, well d'Betriber net just den Index géinge reperkutéieren, mä och déi héich Energiekäschten an d'Hausse vun de Matières premières.



Pandemie an Iwwerschwemmungen

D’Pandemie hätt iwwerdeems derzou gefouert, dass een am Secteur haut anescht schafft wéi fréier. Den Télétravail hätt sech als effikass erausgestallt a vill méi Flexibilitéit an d'Betriber bruecht. Et hätt een 2020 och däitlech Verloschter gemaach, mä 2021 hätt sech dat nees erholl, sou dass de Secteur haut nees gutt géing do stoen an trotz den uergen Iwwerschwemmungen am Juli zejoert. Do wär iwwerdeems déi ganz grouss Majoritéit vun den Dossieren ofgeschloss.

Extrem Wiederphänomener huelen zou, donieft eng Pandemie an elo e Krich. Déi lescht Joren hätten de reelle Wäert gewise vun den Assurancen. Et misst een awer elo ufänken d'Modeller vun den Assurancen z'adaptéieren. Et misst ee versichen de Risk anzedämmen a kucken ob d'Primmen, déi ee fir d'Riske freet, déi richteg wieren, esou de Marc Lauer.

Invité vun der Redaktioun: Marc Lauer

