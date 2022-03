En Freideg de Moie war den Direkter vun der Asti eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Solidaritéit ass ganz grouss. Et ginn eng helle Wull vu gudden a wichtegen Initiativen, fir déi Leit opzefänken an ze encadréieren. Dat sot den Direkter vun der ASTI, de Marc Piron e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun, zu der ukrainescher Flüchtlingswell, déi och zu Lëtzebuerg ukomm ass.

Déi gréissten Defie wiere sécherlech mol genuch Logementer ze fannen.

Problemer géif et och ginn, wat déi verschidde Statutte vu Flüchtlingen am Land uginn. Beispillsweis wat den Accès op den Aarbechtsmaart ugeet, gëtt et do jo keng Gläichstellung.

Invité vun der Redaktioun: Marc Piron

