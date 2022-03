E Mëttwoch de Moien ass d'Renate Winter eis Invitée vun der Redaktioun.

Aus dem aktuelle Jugendschutzgesetz aus dem Joer 1992 ginn elo dräi separat Gesetzprojeten iwwer d’Jugendstrofrecht, de Jugendschutz an am drëtte geet et ëm d’Rechter vum Kanner, déi Affer oder Zeie vu Gewalt goufen.

Firwat war dës strikt Trennung iwwerhaapt noutwenneg? Entspriechen déi nei Gesetzprojeten elo den internationalen Normen? A firwat gouf déi multiprofessionell Approche – de sougenannten "Barnahaus-Modell" - net zeréckbehalen?

Dat froe mer e Mëttwoch de Moien d’Éierepresidentin vum UNO-Kannerrechtscomité. D’Renate Winter, Expertin am Beräich vun de Kannerrechter, ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

