En Donneschdeg de Moien ass de Mënscherechtsaktivist Jean-Louis Zeien eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi lescht 6 Méint hunn iwwer 23 Millioune Leit d’Weltausstellung zu Dubai besicht, déi en Donneschdeg um 31. Mäerz offiziell op een Enn geet.

Wéi zäitgeméiss ass eng Welt-Expo hautdesdaags nach? An hätt de Grand-Duché iwwerhaapt sollen drun Deel huelen, wann déi Vereenten Arabesch Emiraten wéinst Mënscherechtsverletzungen um Pranger stinn? Dat froe mer en Donneschdeg de Moien de Mënscherechtsaktivist Jean-Louis Zeien.

Donieft schwätze mer mam Generalsekretär vun der Kommissioun Justice et Paix och iwwer Hongkong-Konventioun, déi e Mëttwoch an der Chamber gestëmmt gouf. Domadder soll an Zukunft garantéiert ginn, dass Schëffer, déi ënnert dem Lëtzebuerger Pavillon maritime fueren, ëmweltfrëndlech recycléiert ginn an net iergendzwousch als schwammenden, gëftege Knascht enden.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.