E Freideg de Moie war den neien Direkter vun den Hôpitaux Robert Schuman eisen Invité vun der Redaktioun.

IRMe sollen och an Zukunft ënnert der Kontroll vu Spideeler fonctionéieren, fir weider eng héich Qualitéit vum Service a korrekt Aarbechtskonditioune fir d'Personal kënnen ze garantéieren. Dat sot den Dr. Marc Berna, neien Direkter vun den Hôpitaux Robert Schuman. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

E Freideg hätt sollen um Potaschbierg déi éischt privat Praxis opgoen mat engem IRM, ma d'Gesondheetsministesch hat rezent e Verbuet ausgeschwat, fir dës Maschinn a Betrib ze huelen. De Spidolsdirekter stäipt der Paulette Lenert de Réck. Aktuell ginn et 11 IRMen am Land an d'Waardezäite wieren nach ëmmer ze laang, gëtt den Dr. Marc Berna zou. Dofir missten och weider Apparater dobäikommen. D'Spideeler wieren net dogéint, fir dezentraliséiert Netzwierker ze schafen fir d'Servicer, wéi zum Beispill den IRM, méi no un d'Patienten ze bréngen. Dat misst awer an enker Kooperatioun mat de Spideeler geschéien. Et soll nämlech keen zweete private Marché geschaaft ginn, deen dann a Konkurrenz steet mat de Klinicken. Et géing schonn e Mangel u Santéspersonal op engem ganz kompetitive Marché ginn a wann d'Spideeler dann och nach a Konkurrenz stéinge mat externe Strukturen, déi méi gereegelt Aarbechtszäiten hunn a wou ee keng Déngschter méi muss maachen, da wéilt kee méi fir d'Spideeler schaffen.

Entspaant Situatioun an de Spideeler

Den Ament wier d'Situatioun a punkto Corona an de Spideeler ganz entspaant, esou de Spidolsdirekter. Dat léich dorunner, dass d'Omikron-Variant manner aggressiv wier wéi viregt Varianten an duerch d'Impfunge wier een och vill besser duerch dëse Wanter komm. Zu Hongkong wieren d'Leit zum Beispill net esou gutt geimpft wéi am Grand-Duché an dofir wären do och vill méi Leit un der Omikron-Variant gestuerwen. Knackpunkt fir den nächste Wanter wier iwwerdeems, fir all déi Leit ze impfen, déi nach guer net geimpft wieren, sou den Dr. Marc Berna.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Marc Berna

Aus technesche Grënn gouf d'Emissioun net als Video opgezeechent.

