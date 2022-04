De Vertrieder vu Lëtzebuerg am Weltklimarot war eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Zären-Emissiounen drosselen, dat ass den A an den O. Dat sot den Andrew Ferrone, Vertrieder vu Lëtzebuerg am Weltklimarot, als eisen Invité vun der Redaktioun.

D’erneierbar Energië wieren mëttlerweil a ville Regioune méi bëlleg wéi déi Fossil, wouduerch et intressant a rentabel wier, op erneierbar Energie ëmzeklammen.

D’Technik eleng geet awer net duer, et misst een och en Ëmdenke beim Verhalensmuster vun de Leit erreechen.

Wichteg wier et awer och den Entwécklungslänner ënnert d’Äerm ze gräifen, fir se mat op de Wee vun der Energietransitioun ze kréien.

Invité vun der Redaktioun: Andrew Ferrone

