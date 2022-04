E Mëttwoch de Moie war de gréngen Energieminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Et war lo net meng Demande oder déi vu menger Partei, mä mer sinn an enger Krisesituatioun an do brauch et cibléiert Mesuren. Dat sot den Energieminister Claude Turmes e Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun dozou, dass et jo e Widdersproch gëtt, dass mam Solidaritéitspak aus der Tripartite de Bensinn, Diesel a Masutt mat 7,5 Cent de Liter subsidéiert ginn, obwuel den neie Klimarapport seet, dass mer manner op fossil a méi op erneierbar Energië solle setzen.

Wat e méiglechen Energie-Embargo géint Russland ugeet, mengt de Minister, dass et beim russesche Gas méi rau gëtt, wann ee wëll drop verzichten, wéi bei Diesel oder Kuel. T'ass eng haart Decisioun, well ee sech bewosst muss sinn, dass d'Präisser an d'Luucht ginn. Sollt een en Embargo decidéieren, soll dat dem Claude Turmes awer op EU-Niveau gemaach ginn.

Wéinst deem, wat dëse Weekend vu Butscha un d'Liicht komm ass, misst Europa méi sec Sanktioune géint Moskau decidéieren, fënnt de Claude Turmes.

Invité vun der Redaktioun: Claude Turmes

