En Donneschdeg de Moie war de fréieren LCGB-Generalsekretär an Ex-CSV-Minister eisen Invité vun der Redaktioun.

De fréiere Premier Jean-Claude Juncker hätt keen Tripartite-Accord ouni den OGBL gemaach. Dat sot de Marc Spautz en Donneschdeg de Moien hei op der Antenn als Invité vun der Redaktioun. Hie wëll d'Urgence eleng net gëlle loossen. Éischter hätt déi lescht Tripartite gewisen, dass de Sozialdialog ni eng Prioritéit vu der aktueller Regierung gewiescht wier. Als fréieren LCGB-Generalsekretär bedauert hien, dass net méi laang diskutéiert ginn ass, fir e Kompromëss ze fannen, mat deem all d'Acteure liewe kënnen. Hien huet och betount, dass ee sollt consideréieren, dass d'Gewerkschaften hir Member vertrieden a net ouni Grond en Accord refuséieren. D'Regierung hätt an deem Sënn de Sozialdialog méi sollte fleegen.

Wat d'Mesuren aus dem sougenannte Solidaritéitspak, deen ugeholl gouf, ugeet, sot den Ex-Minister, dass wuel eng Rei Mesurë geholl ginn, fir de Stéit ënnert d’Äerm ze gräifen. Ma hie bedauert awer, dass keng Inflatiounsberängegung vun der Steiertabell virgesi gouf. Esou géinge nämlech Leit Sue bäikréien, déi da mat de Steieren direkt nees fort wieren. Ausserdeem géing et nach ëmmer un direkte Mesurë géint d'Hausse bei den Immobiliëpräisser feelen. Hei wiere konkret Ännerungen an de Gesetzer oder nei rechtlech Moossname néideg, fir dee Problem an de Grëff ze kréien.

Doriwwer eraus wier et schwéier, laangfristeg ze plangen, well een net wéisst, wou d'Inflatioun nach higeet. Eng méiglech Inflatiounsbrems kéint et sinn, méi autonom ze ginn an zum Beispill Produite wéi Weess zu Lëtzebuerg hierzestellen. Esou wier ee manner ofhängeg vun de Präisser, déi am Ausland diktéiert ginn a vun internationale Krisen staark impaktéiert ginn.

Zu der spontaner Fermeture vun der Maternité zu Ettelbréck huet den CSV-Deputéierte Marc Spautz der Gesondheetsministesch Paulette Lenert Recht ginn, dass d'Spidolsgesetz vun 2018 net gutt wier. Ma d'Chamber wier prett, fir eppes ze änneren, et wier awer elo un der Regierung, mat engem konkrete Projet ze kommen. Net nëmme bei de Kannerdokteren a bei de Gynekologen, ma och an enger Rei anere Beräicher gëtt et e Problem mat den Noutdéngschter, sou de Marc Spautz.

Op de Verbuet géint IRMen a private Praxissen ugeschwat, huet de Marc Spautz sech verwonnert gewisen. Hie wier zwar kee Jurist, huet sech awer dofir ausgeschwat, dass et och a private Praxisse sollt méiglech sinn, esou Apparater ze hunn. Dat awer ëmmer a Verbindung mat engem Spidol, huet hien nach betount. Wat feelt, ass e festgeluechten Tarif, fir dass et net zu enger Zwee-Klassemedizin kënnt. Woubäi et och elo scho sou wier, dass een an d'Ausland kann an den IRM goen, wann ee sech et leeschte kann. De Problem ass dem CSV-Deputéierte no awer éischter, dass net genuch där Maschinne vun ëffentlecher Säit kaf goufen. Et hätt een domadder einfach ze laang gewaart.

Wat d'Diskussiounen ronderëm en Energieembargo géint Russland ugeet, esou sot de Marc Spautz, dass sech Lëtzebuerg kloer sollt positionéiert, och wann een europäesch Léisunge muss uviséieren. Hien huet awer och präziséiert, dass "déi ganz grouss Player musse matmaachen". Wa Lëtzebuerg dat eleng géing decidéieren, wier dat just symbolesch. Däitschland an Éisträich misste matzéien, wat den Ament nach net de Fall ass.

