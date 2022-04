E Freideg de Moie war den neie President vu Memoshoah eisen Invité vun der Redaktioun.

De russesche Krich an der Ukrain ass en ethno-nationalistesche Projet. Dat sot den neie President vun der Associatioun Memoshoah, de Mil Lorang e Freideg de Moien hei op der Antenn. Hie war Invité vun der Redaktioun. Moskau géing vu "Säuberung" schwätzen, also ethnescher Säuberung. Dat géing zum Beispill heeschen, datt en Deel vun der Populatioun verdriwwe gëtt. Fir d'Russe géing et nämlech 2 Ethnien an der Ukrain ginn, déi déi ukrainesch schwätzen, an déi russophon, déi fir si zum grousse russesche Vollek gehéieren, esou de Mil Lorang.

Dat wat d'Russen den Ament mam ukrainesche Vollek géinge maachen, wier dat selwecht, wat d'Nazie bei hirer Invasioun vu Polen gemaach hätten. Et kéint een a sengen Aen awer nach net vu Genozid schwätzen.

Den Narrativ vu Russland, et géing een d'Ukrain "denazifizéieren", wier un den Hoer erbäigezunn, fir d'Vollek ze denigréieren a fir de Krich ze justifiéieren. Och d'Judde géingen den Ament aus der Ukrain flüchten. Wa si géinge vun Nazie géinge befreit ginn, da géinge si jo net vun hire Befreier fortlafen.

De President vu Memoshoah huet drop higewisen, datt de russesche President Putin elo an der Neonazi-Zeen als Held géing geféiert ginn, deen déi wäiss Rass rette géing. Et misst een och wëssen, datt de Grënner vun der russescher Söldner-Grupp Wagner, déi och elo am Ukrain-Krich aktiv sinn, d'SS-Zeechen um Hals tätowéiert hätt.

Am Kontext vum Krich wier et ganz wichteg iwwert d'Shoah opzeklären. Et kéint ee gewësse Parallellen zéien, ma et misst een och kloer op d'Ënnerscheeder hiweisen, esou de Mil Lorang. Ee wichtegen Ënnerscheed wier zum Beispill, datt d'Ukrainer kënne fortlafen. Dat wier bei de Judden net sou gewiescht, do wieren d'Grenzen zougemaach ginn an dat hätt och dozou bäigedroen, datt et zum Genozid koum.

Invité vun der Redaktioun: Mil Lorang

