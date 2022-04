E Méindeg de Moie war déi nei LSAP-Co-Presidentin eis Invitée vun der Redaktioun.

Et gëtt héich Zäit, datt d'Gauche an déi Konservativ sech nei opstellen, sou d'Partei-Co-Presidentin vun der LSAP um Méindeg de Moien an enger éischter Reaktioun op den éischten Tour vun de franséische Walen. Et misst engem Suerge maachen, datt een Drëttel vun de Leit rechtextrem gewielt hunn, sou d'Francine Closener. Dat misst engem Gedanke maache fir den zweeten Tour. De President Macron hätt net genuch d'Suerge vun de Leit ugeschwat.

D'Francine Closener nennt den Tripartite-Accord, dee jo ouni Zoustëmmung vum OGBL zustane koum, anstänneg a verstänneg, mä och temporär, dat huet d'Politikerin e puer Mol ënnerstrach. Déi grouss Froen, och Steierfroen, géifen nach kommen.

D'Gespréich mat der OGBL-Presidentin Nora Back wéilt si fir d'éischt elo mol net public féieren. Et hätt och schonn eng Gespréichsoffer ginn. D'Francine Closener huet betount, et wier keng einfach Zäit gewiescht fir den OGBL an och net fir d'LSAP.

OGBL an LSAP hätten eng gemeinsam Vergaangenheet, d'LSAP misst awer en Equiliber siche fir d'ganzt Land. Dat ganzt wier keng Fro vu Klassekampf. Den eigentleche Feind wier de Wladimir Putin.

Invité vun der Redaktioun: Francine Closener

