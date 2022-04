E Mëttwoch de Moie war de Generaldirekter vun der Luxair eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Nouvelle, datt d'BIL iwwert e Verkaf vun hire Parte bei der Luxair nodenkt, huet de CEO vum LuxairGroup, de Gilles Feith, "extrem iwwerrascht". Hie war de Mëttwoch de Moien Invité vun der Redaktioun hei op RTL. De Gilles Feith sot, hie kéint verstoen, datt eng Bank sech wëll op hiert Kärgeschäft konzentréieren, mee hie géing awer bedaueren, wann en Aktionär, deen zanter der Grënnung 1961 dobäi ass, d'Luxair géing verloossen. Decidéiert ass nach näischt, hat de CEO vun der BIL Marcel Leyers e Méindeg matdeele gelooss, nodeems de President vun der Bank, de Luc Frieden, méi explizitt war. Dorobber ugeschwat, huet de Gilles Feith e bësse gelaacht a geäntwert: "Doriwwer kann ech elo kee Commentaire ginn." De CEO vun der Luxair sot, hie gleeft un d'Aviatioun, déi eng Valeur fir d'Ekonomie géing schafen an hien huet och ze bemierke ginn, datt d'Parte vun der Luxair bei der Cargolux och eng wichteg Roll bei der Valorisatioun vun der Luxair géinge spillen.

Op der anerer Säit huet de Gilles Feith net verstoppt, datt et weider schwiereg Zäite si fir d'Aviatioun: Wéinst der Konkurrenz vun de Bëlleg-Airlines an no der Pandemie elo de Krich an der Ukrain an d'Hausse vun den Energiepräisser. D'Lëtzebuerger Airline hätt schonn 1 Millioun Euro verluer, well se kuerzfristeg Kerosin huet misse kafen. Déi ganz Hausse vun de Präisser huet sech a sengen Aen awer nach net ganz néiergeschloen.

Well eng Airline Präisshaussen net einfach kéint op d'Ticketen an d'Clienten ofwälzen, huet de Gilles Feith begréisst, datt d'Indextranche vun August op den nächsten Abrëll verréckelt gëtt. Wéi vill d'Luxair vun den anere finanziellen Hëllefe vum Staat fir Betriber, déi vill Energie benotzen, kréich, wéisst hien iwwerdeems nach net.

Eng 24 Luxair-Flich sinn zanter dem 8. Abrëll ausgefall, well Personal gefeelt huet. Den Absenteismus wier net nëmmen op de Covid zeréckzeféieren an de CEO vun der Luxair hofft, datt en d'Situatioun nees séier an de Grëff kritt. Hien huet awer deene "Merci" gesot, déi agespronge sinn an hie sot, hie wier "frou" iwwert all d'"aviation-geeks" (Passionéierter vun der Aviatioun, nvdr), déi sech komplett géinge fir d'Firma asetzen. Et misst ee kucken, dee Geescht duerch d'ganz Entreprise ze kréien.

