En Dënschdeg de Moien ass déi nei Presidentin vun der Enseignantsgewerkschaft SEW vum OGBL eis Invitée vun der Redaktioun.

Iwwer 4.000 ukrainesch Flüchtlinge si mëttlerweil am Grand-Duché ukomm, ronn een Drëttel dovunner si Kanner. Wéi sollen dës Kanner hei zu Lëtzebuerg ageschoult ginn? Ass d'Schoulpersonal dorop virbereet? Wéi gi se vum Ministère ënnerstëtzt a wéi eng Revendicatiounen huet déi gréissten Enseignantsgewerkschaft SEW vum OGBL an deem Kontext?

Dat froe mer den Dënschdeg de Moien déi nei Presidentin Joelle Damé. Vun hier wëlle mer dann natierlech och gewuer ginn, wéi et zu dem rezente Wiessel un der Spëtzt vun der Gewerkschaft komm ass? D'Joelle Damé ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun

