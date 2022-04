E Mëttwoch de Moien ass déi nei Presidentin vum Kierchefong eis Invitée vun der Redaktioun.

Aktuell ginn et 493 Kierchen a Kapellen am Land. Déi grouss Majoritéit - 356 Gebaier - gehéieren de Gemengen, déi aner 137 sinn d'Proprietéit vum Gestiounsfong vum Bistum – dem Kierchefong.

Wéi steet de Fong finanziell do, gutt 6 Joer no der Trennung vu Kierch a Staat a no 2 Joer Pandemie? Wéi wëlle sech d'Poren an Zukunft weider finanzéieren? A wéi vill Kierche goufen mëttlerweil schonn desakraliséiert?

Dat froe mer déi zanter leschtem Juli nei Presidentin vum Kierchefong. D'Marianne Bausch ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

