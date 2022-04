En Donneschdeg de Moie war de Spriecher vun déi Lénk eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gëtt vill Wunnraum, deen disponibel ass, mä mer sinn an der kranker Situatioun, wou dee Wunnraum als Spekulatioun gesi gëtt, fir Profit ze maachen. An dofir bleift es souvill eidel. Dat sot de Gary Diderich vun Déi Lénk als eisen Invité vun der Redaktioun.

Et géif nach ëmmer kee Regëster gi vu Wunnengen, déi am Land eidel stinn. Et misst ee sech dofir op Schätzunge baséieren.

Déi Lénk proposéieren 7, wéi si et nennen «séier Mesuren», fir méi Wunnraum ze schafen. D’Grondrecht op eng Wunneng misst dofir mol virop geschaf ginn.

D’Taxéiere vum eidel-stoende Wunnraum wier zwar theoretesch méiglech, mä géif a ville Gemengen net ëmgesat ginn.

De Gary Diderich fënnt, dass sollt d’Urgence vun der Logementskris mol unerkannt ginn, et och vill méi séier méiglech wier, fir séier Mesuren ze huelen. Dat hätt een an der Coronapandemie gesinn, oder och elo wärend dem Ukrain-Krich.

De Bauperimeter erweideren, ass fir Déi Lénk iwwerdeems keng Musse-Saach. De Bestoende géif duergoen, wann en anescht ugepak gëtt.

Invité vun der Redaktioun: Gary Diderich

