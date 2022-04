E Freideg de Moie war den CSV-Deputé-Maire eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir d’CSV ginn et nach ganz vill oppe Froen zum Tripartite-Accord. De Co-Fraktiounspresident Gilles Roth war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, hien ass de Vizepresident vun der Tripartite-Spezial-Kommissioun an der Chamber.

Et géifen nach ganz vill Onkloerheete ginn, och no den Informatioune vun de staatleche Verwaltungen, zum Beispill dem Statec. D’CSV wëll net nëmmen déi staatlech Verwaltungen héieren. Mä och déi eenzel Verhandlungspartner. Also d’Patronat an d’Gewerkschaften. Deemno och den OGBL, deen den Accord net matdréit. Et géif jo net ëm näischt goen, mä ëm e Pak vun 830 Milliounen Euro.

Nom Weekend wéilt ee vum President vun der Kommissioun, dem DP-Fraktiounschef Gilles Baum, eng kloer Ausso, ob dat méiglech wär oder net. De Gilles Baum huet eis vis-à-vis scho wësse gedoen, datt déi eenzel Verhandlungspartner net geruff wäerte ginn.

D’Steiertabellen un d’Inflatioun upassen... do war de Moment scho laang do, fir dat ze maachen. Mä dës Regierung hätt dat verpasst, sou de Gilles Roth.

Invité vun der Redaktioun: Gilles Roth

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.