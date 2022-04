An eiser Emissioun e Méindeg de Moien dréit sech alles ëm d'Walen a Frankräich.

Och wa sech den Emmanuel Macron nees eng Kéier géint d'Marine le Pen konnt duerchsetzen, war d'Resultat däitlech méi knapp wéi nach viru 5 Joer. Wat bedeit dat fir eist Nopeschland? Wéi war d'Stëmmung e Sonndeg den Owend an der franséischer Haaptstad a wéi kéint et bei de Legislative weidergoen? Alles dat froe mir eis Journaliste Pierre Jans a Jeannot Ries, déi zanter e Freideg zu Paräis d'Wale suivéieren.

Si si géint 10 op 8 eis Invitéë vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.