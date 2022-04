En Dënschdeg de Moien war d'Inneministesch Taina Bofferding eis Invitée vun der Redaktioun.

"Fir mech ass et dat Wichtegst, dass d'Leit sech d'Wunnen am Land nees kënne leeschten. Et ass net normal, dass e Groussdeel vun der Pai an de Logement, also an de Prêt muss fléissen. Mer brauche grondleeënd Verännerungen."

Dat sot d'Inneministesch Taina Bofferding en Dënschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. Si geséich sech an der "verdammter Flicht", endlech eppes geännert ze kréien. Dat kéint klappen iwwert en Zesummespill vu ville Ministèren.

Fir dem Logements-Problem entgéint ze wierken, setzt d'Inneministesch op fënnef Puzzelstécker: Staat a Gemenge musse méi bauen. Duerch de Baulandvertrag soll méi séier op bebaubarem Terrain kënne gebaut ginn. Duerch de Remembrement Ministeriell soll evitéiert ginn, datt ee Proprietär vun engem Terrain e Projet eleng ka blockéieren. Ausserdeem soll d'Grondsteier reforméiert ginn. D'Prozedure sollen iwwerdeems méi einfach, also méi séier, ginn.

Si wier iwwerdeems am Gaang mat Adaptatiounen um Bauland-Vertrag, nodeems de Staatsrot do Bedenke geäussert hat. Et misst een awer méi séier géint Spekulatioun kënne virgoen, sou d'Taina Bofferding.

Zu der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg hirem Récktrëtt am Kader vun der Gaardenhaischen-Affär, sot d'Inneministesch Bofferding et wier keng evident Prozedure a keng evident Affär.

D'Carole Dieschbourg wéilt jo och vun der Police Judiciaire gehéiert ginn an esou géif dat méiglech ginn.

