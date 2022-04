En Donneschdeg de Moie war de President vum SIGI eisen Invité vun der Redaktioun.

Mer hu schonn e laange Wee hannert eis. Mer ginn an eng Richtung, wou mer u sech ganz ouni Pabeier wëllen schaffen. Dat sot den Yves Wengler en Donneschdeg de Moien, de President vum SIGI, dem Gemenge-Syndikat fir déi informatesch Gestioun, deen dëst Joer 40. Gebuertsdag feiert. Den Iechternacher Buergermeeschter war eisen Invité vun der Redaktioun.

Duerch d’Pandemie wieren ëmmer méi Gemenge forcéiert ginn, méi op den Digitalisatiounswee ze goen, duerch Videokonferenzen an den Télétravail, ënnert anerem.

Et géifen awer nach ëmmer Demarche ginn, déi op enger Gemeng legislativ esou virgeschriwwe sinn, déi mussen op Pabeier stoen, wat u sech awer guer net néideg wier, seet den Yves Wengler. Do wier deemno nach vill Potential, fir Pabeier ze spueren.

Invité vun der Redaktioun: Yves Wengler

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.